Zo kan het dus ook: Union-fans zingen spelers massaal toe na zure nederlaag - "Hadden wel graag 3 punten teruggegeven"

Waar velen uitgefloten zouden worden, werd Union na zijn zoveelste ondankbare nederlaag massaal toegezongen door de fans. 8 op 24? Een scoringsprobleem? Slechts op de tiende plaats? Een zege kinderlijk weggegeven tegen Cercle Brugge? Hoewel de club sportief duidelijk op de sukkel is, sluit Union de rangen. "Wat er gezegd is? Dat blijft tussen ons", klonk het.

"Dat we verliezen deed pijn aan onze harten, maar we zullen blijven vechten. Voor iedereen hier, zeker voor onze supporters", vertelde doelman Anthony Moris ook na de wedstrijd.

Daarna bleven de spelers en de staf ook opvallend lang in de kleedkamer.

"Wat er daar gezegd is? Dat blijft tussen ons. Ik geef mijn speeches altijd in de kleedkamer en niet op het terrein", vertelde trainer Sébastien Pocognoli.

Al was de coach ook wel eerlijk in zijn analyse. "We blijven hier toch vooral met een teleurgesteld gevoel achter. Over het verloop van de wedstrijd, over enkele spelers die onder hun niveau bleven en ook over de supporters die we graag de 3 punten cadeau hadden gedaan."

Want Union stootte zich opnieuw aan dezelfde steen: ondanks voldoende kansen om de wedstrijd in de tweede helft in zijn plooi te leggen, kon het opnieuw o zo moeilijk scoren.

"En je weet dat Cercle een directe en opportunistische ploeg is. Ze hebben ons dan ook afgestraft en dat betaalden we cash."