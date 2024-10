Tadej Pogacar ziet hoe Belg Lionel Vujasin net naast wereldtitel eSports grijpt in Abu Dhabi

Onze landgenoot Lionel Vujasin heeft zich gisteren in Abu Dhabi tot vicewereldkampioen gekroond op het WK eSports. De gouden medaille viel voor de 2e keer in het mandje van de Duitser Jason Osborne. Special guests Tadej Pogacar en Peter Sagan verzorgden het voorprogramma.

Na 3 edities op Zwift verhuisde het WK eSports dit jaar naar het platform MyWhoosh, dat gevestigd is in Abu Dhabi.



De deelnemers moesten voor hun titelstrijd dan ook afreizen naar de Emiraten. Die hadden UAE-kopstuk Tadej Pogacar op bezoek en ook Peter Sagan was te gast in Abu Dhabi.



De 2 prominenten zagen hoe onze landgenoot Lionel Vujasin na 2 van de 3 virtuele wedstrijden de scepter zwaaide in de WK-strijd.

Naaste belager Jason Osborne gooide zich in de slotwedstrijd van 16 kilometer al vroeg in het offensief. De Duitser sprokkelde net genoeg punten om Vujasin in het klassement op te rollen, goed voor zijn 2e wereldtitel.



Osborne, een ex-toproeier, reed de voorbije 2 jaar voor Alpecin-Deceuninck, maar zette half september een punt achter zijn wegcarrière.



Vujasin moest in Abu Dhabi vrede nemen met de zilveren medaille. De Belgische Fin Kasper Borremans (een tweedejaarsjunior) eindigde knap 3e. Met Siebe Deweirdt (20e) eindigde nog een Belg in de top 20.



Bij de vrouwen ging de wereldtitel naar de Nieuw-Zeelandse Mary Kate McCarthy. De Braziliaanse Gabrielra Guerra en de Zwitserse Kathrin Fuhrer mochten mee op het podium.