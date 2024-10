Dubbele medaille na diskwalificatie: Hanne Desmet pakt zilver en brons op slotdag van haar seizoensopener

Goed begonnen, is half gewonnen? Hanne Desmet is het nieuwe shorttrackseizoen begonnen met zilver op de 1.500 meter en brons op de 500 meter tijdens de eerste manche van de World Tour in Montréal. Gisteren werd onze landgenote nog gediskwalificeerd. Haar broer Stijn Desmet kende voorlopig minder succes.