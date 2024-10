De eerste van Club-jonkie Vermant tegen Anderlecht en doelpuntenkermis in Dender: alle goals van speeldag 12

Doelpuntenliefhebbers konden hun hart ophalen op speeldag 12 van de Jupiler Pro League. In elke wedstrijd werd er minstens een keer gescoord. Eén doelpunt zal extra veel waarde hebben voor Romeo Vermant, want hij scoorde als Club-jonkie zijn eerste competitiegoal tegen Anderlecht. In Dender vielen er dan weer 7 treffers. Bekijk alle goals hier op een rijtje.