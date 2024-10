Bij tekort aan tegenstand op 2 wielen? Mathieu van der Poel gaat duel aan met rallywagen

Tegen een portie competitie zegt Mathieu van der Poel nooit neen. Zo ook niet tijdens zijn vakantie in Spanje. De Nederlander nam het in een wel erg speciale race op tegen meervoudig wereldkampioen rally Sebastien Loeb. De Fransman moest een rondje extra afwerken en zo werd het een spannende race. Wie won het duel? Ontdek het in onderstaande video.