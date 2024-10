VIDEO - Historische homerun zet World Series op stelten: "Een van de mooiste baseballmomenten ooit"

Hij wist meteen hoe laat het was. Met een krachtige slag in de verlengingen mepte Freddie Freeman de bal in de tribunes.

Met nog drie ploegmaats op het veld leverde dat een grandslamhomerun op, goed voor het maximum van 4 punten. Van 3-2 in het voordeel van New York ging het in één slag naar 6-3 voor de LA Dodgers.

Nooit eerder werd een World Serie-duel afgerond met een grandslamhomerun. Het levert de Dodgers een 1-0-voorsprong op in de traditionele finale van de Major League Baseball.

Freddie Freeman had er amper woorden voor. "Ik voelde me weer als een 5-jarige in mijn achtertuin. Dit is een droom die uitkomt." Zijn coach Dave Roberts noemde het zelfs "een van de mooiste baseballmomenten ooit".