Sainz verrast titelkandidaten met pole in Mexico, Perez stelt ook in eigen land flink teleur

Ferrari trekt de goede lijn van de VS naadloos door naar Mexico. In de kwalificatie snoepte een aalvlugge Carlos Sainz de pole af van Max Verstappen. De huidige wereldkampioen haalt opgelucht adem dat titelrivaal Lando Norris achter hem start in de GP morgen. Al baalt Red Bull ook door een nieuw teleurstellend resultaat van Sergio Perez - en dat in eigen land.