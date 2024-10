Roos Vanotterdijk scherpt Belgisch record 100 meter wisselslag kortebaan aan

In Aken heeft Roos Vanotterdijk haar eigen Belgisch record op de 100 meter wisselslag in een kortebaan (25-meterbad) aangescherpt. Met een tijd van 59"25 zwom ze negen honderdsten sneller dan haar vorige record, dat ze in oktober 2022 in Berlijn had neergezet.

De negentienjarige Limburgse Roos Vanotterdijk zwom in het Duitse Aken een indrukwekkende 100 meter wisselslag in een tijd van 59"25. Hiermee verbeterde ze haar eigen Belgische record dat ze een jaar eerder in Berlijn vestigde: 59"34.

Vanotterdijk’s overwinning in Aken was niet alleen een nationaal record, maar ook een overtuigende overwinning. Ze eindigde voor de Nederlandse Mare Schallenberg, die tweede werd in 1'01"80, en de Belgische Zinke Delcommune, die de derde plaats behaalde met een tijd van 1'02"59.

Lotte Vanhauwaert, een andere Belgische zwemster, eindigde als vijfde met een tijd van 1'05"12.

Naast het record op de 100 meter wisselslag is Vanotterdijk ook nationaal recordhoudster in meerdere disciplines. In het kortebad heeft ze de Belgische records op de 50 meter vrije slag en zowel de 50 als 100 meter rugslag.

In het olympisch bad (50-meterbad) bezit ze de nationale records op de 100 meter vrije slag, 50 en 100 meter rugslag, en de 100 meter vlinderslag.