Red Flames blijven ontgoocheld achter na 0-0: "We mogen hier niet tevreden mee zijn"

za 26 oktober 2024 08:46

Een teleurstellende 0-0 na een frustrerende avond. De Red Flames hebben tegen Griekenland nagelaten om met een mooie bonus naar de terugwedstrijd te trekken. Nadien overheerste toch het gevoel dat er meer in zat. "Maar de Griekse doelvrouw had precies aantrekkingskracht naar de bal", vertelde bondscoach Ives Serneels.

Veel overwicht, maar geen doelpunten. De Red Flames zijn er niet in geslaagd om de Griekse code te kraken. Bondscoach Ives Serneels vertelde na de wedstrijd dan ook waar het op stond, maar keek wel met vertrouwen vooruit naar de terugwedstrijd.



"We mogen hier niet tevreden mee zijn. We hadden de overwinning moeten meenemen. De speelsters beseffen dat ook. Maar dat tikkeltje extra scherpte ontbrak en moeten we proberen toevoegen aan het geheel. En dan dinsdag de klus klaren."



"De kansen zijn er geweest, Lisa heeft niets moeten doen in doel. Dus er was overwicht, maar dat overwicht is niet omgezet in een overwinning. Het feit dat we dat aantal kansen hier gecreëerd hebben, dat moeten we meenemen naar dinsdag. Maar de keeper had deze wedstrijd precies aantrekkingskracht naar de bal toe met een paar fantastische reddingen."



Er was overwicht, maar dat is niet omgezet in een overwinning. Ives Serneels

Al zullen de Flames ook in Leuven wel opnieuw moeten opletten voor de snelle omschakeling bij Griekenland.



"We gaan rekening moeten houden met de omschakeling van de Grieken. Dat waren we niet meer gewoon, dus dat was even aanpassen in het eerste kwartier. Maar daarna hadden we de controle. Al zullen ze ons zo wel proberen pijn doen dinsdag."

Janice Cayman: "Nu knop omdraaien"