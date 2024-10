Jolien Vermeylen boekt in Tongyeong verlossende eerste wereldbekerzege: "Mijn coach had gelijk"

Ze flirtte er al even mee en nu is het ook prijs. In het Zuid-Koreaanse Tongyeong heeft Belgian Hammer Jolien Vermeylen voor het eerst goud veroverd op wereldbekerniveau. Een knappe zege voor de 30-jarige triatlete.

Met haar eerste zege in het vizier had Vermeylen nog een versnelling in huis. Ze verwees de Amerikaanse Summer Rappaport, de tweevoudige winnares in Zuid-Korea (2016 en 2017), naar het zilver en pakte voor het eerst goud in de wereldbeker.

In de afsluitende 10 kilometer lopen mochten ze vechten voor de overwinning. De Nieuw-Zeelands Eva Goodisson moest er als eerste af. In de slotfase haakte ook de Britse Sian Rainsley af met brons.

En die lijn heeft de Belgian Hammer doorgetrokken in het Zuid-Koreaanse Tongyeong. In het zwemmen (1,5 km) sloeg ze al met drie metgezellen een kloofje en bij de fietsproef (40 km) bleef het viertal ook samen.

Drie weken geleden stond Jolien Vermeylen voor de 3e keer in haar carrière op het wereldbekerpodium: in Rome pakte ze toen nog brons.

Het beste wereldbekerresultaat van Vermeylen was tot gisteren een zilveren medaille in het Noorse Bergen in 2022. Het is al van 2004 en Kathleen Smet geleden dat een Belgische triatlete in de wereldbeker de vuisten mocht ballen.

Vermeylen maakte in het slot van het looponderdeel het verschil. "Ik ben erg blij met mijn laatste 10 kilometer", reageerde de triatlete uit Averbode.

"Ik heb vaak het gevoel dat ik aan een rotvaart begin met het lopen en dan doodga. Dat is wat ik tegen mezelf zei na 2 kilometer, waarbij ik dacht dat het niet het beste plan was. Ik keek evenwel op mijn horloge en zag dat dat het tempo was dat mijn coach had geadviseerd."

"Ik dacht dat het te zwaar zou worden, maar aan het einde kon ik nog versnellen, dus mijn coach had gelijk", concludeerde Vermeylen, die haar seizoen zal afsluiten met de voorlaatste wereldbekeretappe op 9 november in het Japanse Miyazaki.