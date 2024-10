VIDEO - Zo zag u hem nog nooit! Zingende Wout van Aert steelt de show in Masked Singer: "Enkel mijn vrouw wist het"

vr 25 oktober 2024 23:44

Een week lang kregen heel wat Belgische renners berichtjes met dezelfde vraag: ben jij Eekhoorn in The Masked Singer? De figuur maakte vorige week een eenmalige verschijning in het VTM-programma. De tips wezen volop naar een topsporter van eigen bodem. Vandaag deed zowaar - spoiler alert - Wout van Aert het masker af. Hoe kon je hem ontmaskeren?

"Ik had er zin in, maar was toch ook wat bang", vertelde Wout van Aert na zijn ontmaskering.



"En dat was eigenlijk exact de reden waarom ik het wilde doen: iets uit mijn comfortzone. Het is Once in a Lifetime, hé."

Toen ik het pak zag, dacht ik wel: what the f*ck. Wout van Aert

Al had de Belgische toprenner toch even twijfels toen hij zijn eekhoornpak voor het eerst zag. "Ik wist dat ik een eekhoorn zou zijn, maar toen ik het kostuum zag, dacht ik wel even: 'what the f*ck'". Ik had een schattig beertje verwacht, maar geen latex-superman-pak", knipoogt hij. En toch hield Van Aert het goed geheim. "Buiten mijn vrouw wist niemand ervan."

Hoe kon je Van Aert ontmaskeren?

Zelfs Wout van Aert had de vreemde kronkels van zijn 2024 nooit kunnen voorspellen. Sportief was het een atypisch jaar voor de Belgische toprenner. Door zijn val in Dwars door Vlaanderen vielen zijn voorjaarsplannen in het water, maar die tegenslag bracht dan weer extrasportieve kansen met zich mee. "Elk nadeel heb zijn voordeel", zou een Nederlandse voetballegende zeggen. Zo maakte hij van zijn herstelperiode in mei - pijnlijke ribben incluis - gebruik om in een Eekhoornpak te kruipen en Song 2 van Blur uit volle borst te zingen. Een geslaagd gastoptreden in The Masked Singer tot gevolg. Hoe je kon raden dat hij het was? Wel, zoals vaker pakte Van Aert uit met subtiele knipogen op Strava.

Wout van Aert verklapte in mei al dat hij Eekhoorn was.

Op 29 mei toonde Van Aert zich een kunstenaar op Strava. Zijn rit had dan wel - met de nodige verbeelding - wat weg van een eekhoorn. Eigenlijk was het dé hint naar zijn deelname. Ook het feit dat hij op 4 oktober "Woo-hoo" als bijschrijft gebruikte toen hij opnieuw op de fiets zat na de Vuelta-val, was een duidelijke hint: het eerste woord dat Van Aert zong op het podium. De tips van het programma konden je ook op het goede pad sturen. Twee jonge kinderen (Georges en Jerome), maar door zijn job bijna nooit tijd.

Last van een pijnlijke schouder na zijn val.

Al meer dan honderd keer gewonnen in zijn carrière.

Een regenboogtrui van K3 die verwijst naar zijn wereldtitels in het veld.

Tot slot: ook het woord "Jumbo" verscholen in het lied. Zijn optreden zal zo ongetwijfeld de eeuwigheid ingaan. Of Wout van Aert er ook een carrière als zanger aan zal overhouden, is een andere vraag.