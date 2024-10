Status quo voor Belgische coëfficiënt: dankzij zeges van Anderlecht en Gent stevig op plaats 8

Een Europese week met gemengde gevoelens. De Belgische coëfficiënt leek een klap te moeten incasseren na nederlagen van Club Brugge, Cercle Brugge en Union, maar de zeges van Gent en Anderlecht maakten veel goed. België blijft zo stevig verankerd op de 8e plaats in de ranking voor de Europese coëfficiënt.

De Belgische clubs in Europa verdedigen dit jaar de 8e plaats in de ranking. Die 8e plaats leverde België in 2024-2025 5 Europese tickets op en dat aantal willen de Belgische clubs behouden.

Voorlopig zijn ze goed op weg, ondanks de nederlagen van deze week: Club Brugge in de Champions League, Union in de Europa League en Cercle Brugge in de Conference League.

De Belgische coëfficiënt - berekend op basis van de laatste 5 seizoenen - telt nog altijd meer dan 6 punten meer dan de Tsjechische coëfficiënt. Jagen op de 7e plaats van Portugal zit er niet echt in, want de Portugese clubs deden het tot dusver beter dan de Belgische.