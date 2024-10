Ruim miljoen fans aasden op ticket voor herboren sterrenclash: hoe deze Clasico een nieuw tijdperk inluidt

za 26 oktober 2024 08:32

De glanslaag op El Clasico schittert dit seizoen als vanouds. Na jaren waarin de topaffiche tussen grootheden Real Madrid en Barcelona niet altijd de verwachtingen inloste, loopt Spanje storm voor een historisch duel. Dat voor het eerst sinds het tijdperk Messi-Ronaldo, met dank aan nieuwe wereldsterren én een discrete Duitser.

Een stormloop die deed denken aan de gouden tijden. Vorige week ging de officiële ticketverkoop voor El Clasico in het Bernabeu van start. Dat het publiek niet zou malen om de startprijs - 130 euro - wist Real Madrid al op voorhand. Maar dat interesse voor de topaffiche zo groot was ... In een mum van tijd stonden ruim 1,1 miljoen kijklustigen in een virtuele wachtrij om een kaartje te bemachtigen. Helaas zijn er maar 85.000 gelukkigen getuige van het schouwspel, dus zagen enkele "ondernemers" hun kans. Het gevolg: woekerprijzen van € 1.000 en meer op de doorverkoop doken plots online op. Om maar te duiden hoe gegeerd de Clasico weer is.

Sterrenglans van weleer

Want wat er op het veld staat te gebeuren is een straffe krachtmeting van talent. Real Madrid bouwde de afgelopen zomers aan een team vol galactico's met Kylian Mbappé als ontbrekende puzzelstuk. Een extra klinkende naam op de affiche, al kende de Franse superster ook woelige weken in de Spaanse hoofdstad. Zo raakte Mbappé verwikkeld in een verkrachtingszaak tijdens de interlandbreak - waarin hij ook zijn vaderland tegen de borst stootte door "geblesseerd" niet op te dagen. Extrasportieve beslommeringen die zijn prestaties ook zullen beïnvloeden op het allergrootste toneel? Alvast extra kruiding in het Clasico-recept.

Mocht Mbappé niet opdagen, kijkt de thuisploeg naar de resterende kanonnen. Zo zette Vinícius Jr. afgelopen seizoen de stap naar absolute smaakmaker van de Koninklijke. De Braziliaan combineert (eindelijk) zijn flitsende acties met cijfers - bookmakers zien hem als grootste kanshebber op de Ballon d'Or. Met onder meer Jude Bellingham, Luka Modric en 18-jarige wervelwind Endrick in steun, loert het gevaar om elke hoek. En aan de overkant bij Barcelona? Niemand minder dan EK-revelatie Lamine Yamal, doorgewinterde topspits Robert Lewandowski en man-in-vorm Raphinha. Sterrenspotters likkebaarden voor het eerst sinds het tijdperk Cristiano Ronaldo versus Lionel Messi. Weet je nog?

Het wordt een voetbalfeestje, hopelijk met veel show een goede afloop voor onze eigen fans. Carlo Ancelotti

"Eigenlijk moet ik niet al te veel meer zeggen voor zo'n wedstrijd", haalt Carlo Ancelotti zijn schouders op daags voor de beladen clash. De Italiaanse T1 voorspelt een "felbevochten" Clasico van het hoogste niveau. "Het wordt een voetbalfeestje, hopelijk met veel show een goede afloop voor onze eigen fans." Want van dat laatste kan de oefenmeester simpelweg niet zeker zijn. "Barcelona speelt enorm dapper en is uitstekend bezig. We moeten ons zo goed mogelijk voorbereiden", strooit Ancelotti met respect voor de tegenstand. Een geslaagde rebranding van zijn concullega.

Staat Vinicius Jr. op als grote kanshebber op de Gouden Bal?

Hansi Flickt allerhoogste niveau

Want valt niet te onderschatten: de rol die het "nieuwe" Barça heeft in de hype. De Catalanen begonnen wervelend aan het seizoen onder Hansi Flick. Het pakte 27 op 30 - met enkel een uitschuiver op het veld van Osasuna. Maar vooral de manier waarop maakte indruk. Geen getalm en eindeloos gebrei, ofwel de ziekte die tikitaka met zich kon meebrengen. Neen, enkel verticaal voetbal en hoge pressing wil de Duitse coach zien. En zijn spelers luisteren. Barcelona scoorde in 10 wedstrijden al 33 keer in La Liga. Zo evenaart Flick het Real Madrid van tien jaar geleden en de treblewinnende ploeg van Pep Guardiola in 2008-2009.

Hansi Flick de architect, Yamal de exponent van het nieuwe Barcelona.

Cijfers waardoor voorzitter, bestuur, spelers én fans de discrete Duitser in hun hart sluiten. Maar ook de manier waarop Flick zich gedraagt naast het veld, wint zieltjes in de Catalaanse hoofdstad. Altijd eenvoudig, geen straffe uitspraken en duidelijke regels die gelden voor iedereen. Enkel op een kleine vreugde-uitbarsting langs de lijn laat hij zich wel eens betrappen. Voeg daaraan toe dat "de nieuwkomer" zich helemaal laat onderdompelen in de lokale cultuur - door kleine dorpjes te bezoeken en de staf te trakteren op een etentje in een befaamd Catalaans restaurant - en je krijgt al snel een volksheld. En dat is nodig. Want het geheim achter het voorlopige succes bij Barcelona is geloof in eigen jeugd en zweten. Veel zweten.

We werken harder en langer dan ooit tevoren. Pedri