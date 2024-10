Rechtbank dwingt PSG om 55 miljoen euro achterstallig loon te betalen aan Kylian Mbappé, maar club weigert

Paris Saint-Germain is ook in beroep veroordeeld tot de betaling van 55 miljoen euro aan achterstallig loon aan zijn voormalige sterspeler Kylian Mbappé. De beroepscommissie van de Franse profliga (LFP) heeft die beslissing vrijdag bekendgemaakt. De Parijse topclub gaf in een reactie meteen aan niet te willen betalen.