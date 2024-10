Nicky Hayen na gesprek met "rode" Raphael Onyedika: "Hij moet iets slimmer worden"

Afgelopen dinsdag tegen Milan liep Raphael Onyedika al tegen zijn tweede rode kaart van het seizoen aan. Club-coach Nicky Hayen had aangekondigd dat hij erover zou praten met zijn Nigeriaanse middenvelder.

"Het was een gesprek in een constructieve sfeer", zei Hayen vrijdag op het wekelijkse persmoment. "Ik had gelezen dat we hem of hard moesten aanpakken of gemoedelijk, maar ik heb al gezegd dat we niemand laten vallen."

Dat betekent niet dat Hayen niet aanstuurt op beterschap. "Het zijn fouten die er heel dringend uit moeten. Raphael is een redelijk imposante kerel met veel natuurlijke kracht. Dan moet je niet altijd honderd procent in de tackle gaan en de bal recupereren."