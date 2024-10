Met de Mont Ventoux en 2 tijdritten? Dit zijn de geruchten over het parcours van de Tour de France 2025

Terwijl de renners volop genieten van hun vakantieperiode zonder fiets, lonken teams én coureurs uiteraard ook met (meer dan) een half oog naar 2025. Een belangrijke afspraak voor de planning wacht morgen, dinsdag, in Parijs. ASO presenteert er het parcours van de Tour de France (Femmes). Dit is wat de 112e editie bij de mannen volgens gerenommeerde speurneuzen in petto heeft.

Eerste gele trui voor sprinter

In het Palais des Congrès zullen dinsdagmiddag heel wat geheimen onthuld worden, maar enkele bouwstenen zijn al langer bekend. Zo weten we al een tijdje dat we voor de Grand Départ naar Noord-Frankrijk moeten afzakken. Rijsel neemt de honneurs waar, een niet te verre uitstap voor Belgische wielerfans. Zij mogen zich op zaterdag 5 juli normaal laven aan een sprintersbal op dag 1. De eerste maillot jaune is dus voor een snelle man, maar die zal van goeden huize moeten zijn om een dag later de heuvelrit naar Boulogne-sur-Mer te overleven. Met een nieuwe sprinterskans op dag 3 met finish in Duinkerke zwaaien we de regio Hauts-de-France uit en dat is meteen ook de eindhalte van wat wél al vrijgegeven is.

Zoete herinnering voor Van der Poel

Detectives zoals Velowire en meerdere gespecialiseerde wielermedia menen dat we daarna nog eens sprinten in Normandië en dat we op dag 5 een eerste van twee tijdritten opgediend zullen krijgen. Caen zou the place to be zijn voor een chrono van zo'n 20 kilometer. Om de 70e verjaardag van Bernard Hinault in de verf te zetten, wacht op dag 7 een finish op de Mûr-de-Bretagne, waar Mathieu van der Poel in 2021 naar een emotionele gele trui wipte. Wie dacht dat we na het weekend zoals gewoonlijk op maandag even mogen uitblazen, komt bedrogen uit. Geen koers op maandag 14 juli, dat kan ASO uiteraard niet laten gebeuren. De eerste rustdag schuift dus een dagje op en de Franse nationale feestdag zou gevierd worden in het Centraal-Massief.

Korte klimtijdrit?

Na de ongebruikelijke rustdag op dinsdag – vermoedelijk na een lange verplaatsing naar Toulouse – staan we aan de deur van de Pyreneeën. Er wordt gewag gemaakt van 3 aankomsten in het grillige gebergte. Een finish woensdag op Hautacam, daags nadien klauteren naar Superbagnères en het drieluik vrijdag afsluiten met een klimtijdrit naar Peyragudes over de fameuze Altiport? Het is een scenario waar sommige stemmen in geloven. Week 2 zou afgesloten worden met een rendez-vous in Carcassonne en Montpellier.

De terugkeer van de Ventoux

Week 3, tot slot, vat naar alle waarschijnlijkheid aan met een kanjer om u tegen te zeggen. De Mont Ventoux opent de slotweek van de Tour de France. De laatste aankomst op de Reus van de Provence dateert al van 2013. Thomas De Gendt won er in 2016, maar toen werd de rit noodgedwongen afgevlagd op Chalet Reynard. In 2021 was er een dubbele passage over de Ventoux, maar lag de streep – met een triomferende Wout van Aert – in Malaucène. Na een overgangsrit zouden we ons mogen opmaken voor de tweedaagse van de waarheid in de Alpen. Alpe d’Huez lijkt uit de boot te vallen, maar het huwelijk van de Col du Glandon en de Col de la Loze op weg naar Courchevel is angstaanjagend. Tadej Pogacar beleefde er in 2023 zijn “I’m gone, I’m dead”-inzinking. Wellicht volgt er daags na die vermoedelijke koninginnenrit nog een verlengstuk in La Plagne. Het slotweekend zou geen bergritten meer bevatten in tegenstelling tot dit jaar. Dat betekent dat we op zondag 27 juli weer aanmeren in Parijs voor het traditionele sprintersdéfilé.

Galibier in de Tour de France Femmes?

Aangezien de Olympische Spelen dit jaar geen stokken in de wielen steken, zullen de vrouwen met hun 4e editie van de Tour de France Femmes weer een deeltje overlappen met de Tour bij de mannen. Er volgt echter geen kruisbestuiving in Parijs, want de vrouwen wijken voor hun Grand Départ uit naar Bretagne. Die heeft ook een primeur in petto, want er mag voor het eerst echt gesproken worden over een openingsweekend. De Tour de France Femmes breidt uit naar 9 dagen en gaat dus al op zaterdag 26 juli van start. De eerste gele trui moet in het mandje belanden van een puncher of een beresterke sprinter, want de finish ligt in Plumelec op de beruchte Côte de Cadoudal. Over wat er in het vervolg van de TDF Femmes nog allemaal aan bod komt, is nog bitter weinig geweten. Bij de vorige edities waren de Tourmalet en Alpe d'Huez de smaakmakers. Duikt de Galibier nu op en gaan we op de koffie op de Joux Plane? Ook die vragen worden dinsdagmiddag in Parijs beantwoord.

Dit jaar won Kasia Niewiadoma de Tour de France Femmes.

Tour de France klassement algemeen

punten

berg

jongeren

ploeg naam resultaat ploeg 1 Tadej Pogacar 83:38:56 UAE Team Emirates UAD 2 Jonas Vingegaard +6:17 Team Visma - Lease a Bike TVL 3 Remco Evenepoel +9:18 Soudal - Quick-Step SOQ 4 João Almeida +19:03 UAE Team Emirates UAD 5 Mikel Landa +20:06 Soudal - Quick-Step SOQ 6 Adam Yates +24:07 UAE Team Emirates UAD 7 Carlos Rodríguez +25:04 INEOS Grenadiers IGD 8 Matteo Jorgenson +26:34 Team Visma - Lease a Bike TVL 9 Derek Gee +27:21 Israel - Premier Tech IPT 10 Santiago Buitrago +29:03 Bahrain Victorious TBV meer tonen naam punten ploeg 1 Biniam Girmay 387 Intermarché - Wanty IWA 2 Jasper Philipsen 354 Alpecin - Deceuninck ADC 3 Bryan Coquard 208 Cofidis COF 4 Tadej Pogacar 196 UAE Team Emirates UAD 5 Anthony Turgis 180 TotalEnergies TEN 6 Arnaud De Lie 161 Lotto - Dstny LTD 7 Remco Evenepoel 152 Soudal - Quick-Step SOQ 8 Wout van Aert 152 Team Visma - Lease a Bike TVL 9 Jonas Abrahamsen 149 Uno-X Mobility UXM 10 Jonas Vingegaard 136 Team Visma - Lease a Bike TVL meer tonen naam punten ploeg 1 Richard Carapaz 127 EF Education - EasyPost EFE 2 Tadej Pogacar 102 UAE Team Emirates UAD 3 Jonas Vingegaard 70 Team Visma - Lease a Bike TVL 4 Matteo Jorgenson 54 Team Visma - Lease a Bike TVL 5 Remco Evenepoel 50 Soudal - Quick-Step SOQ 6 Wilco Kelderman 43 Team Visma - Lease a Bike TVL 7 Oier Lazkano 41 Movistar Team MOV 8 Jonas Abrahamsen 36 Uno-X Mobility UXM 9 Enric Mas 33 Movistar Team MOV 10 David Gaudu 30 Groupama - FDJ GFC meer tonen naam resultaat ploeg 1 Remco Evenepoel 83:48:14 Soudal - Quick-Step SOQ 2 Carlos Rodríguez +15:46 INEOS Grenadiers IGD 3 Matteo Jorgenson +17:16 Team Visma - Lease a Bike TVL 4 Santiago Buitrago +19:45 Bahrain Victorious TBV 5 Javier Romo +1:33:08 Movistar Team MOV 6 Ilan Van Wilder +1:45:12 Soudal - Quick-Step SOQ 7 Ben Healy +1:46:54 EF Education - EasyPost EFE 8 Jordan Jegat +1:53:18 TotalEnergies TEN 9 Tobias Johannessen +2:12:19 Uno-X Mobility UXM 10 Oscar Onley +2:32:21 Team dsm-firmenich - PostNL DFP meer tonen ploeg punten 1 UAE Team Emirates 251:36:43 2 Team Visma - Lease a Bike +31:51 3 Soudal - Quick-Step +1:33:06 4 INEOS Grenadiers +1:34:05 5 Lidl - Trek +2:33:49 6 Movistar Team +3:10:06 7 Bahrain Victorious +3:38:21 8 Red Bull - BORA - hansgrohe +3:57:23 9 Israel - Premier Tech +4:01:23 10 EF Education - EasyPost +4:06:54 meer tonen