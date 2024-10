Mathieu "Bieber" van der Poel en Masked Singer Quintana: ook deze renners etaleerden al hun zangkunsten

za 26 oktober 2024 12:09

Wout van Aert kwam gisteren uit het eekhoornpak gekropen in The Masked Singer. Maar hij is lang niet de enige zingende renner in het wielerpeloton. Een overzicht van zijn voorgangers.

Kameleon Quintana

In The Masked Singer zijn ze niet aan hun proefstuk toe wat wielrenners betreft.



3 jaar geleden werd Nairo Quintana ontmaskerd in de Colombiaanse versie van het programma. Hij kroop toen uit een kameleonpak. "Ik heb in dat pak meer gezweet dan op de fiets", lachte de pocketklimmer.

Izagirre-broers en Bilbao

4 jaar geleden verbaasden enkele Baskische renners in de kersperiode met hun zangkwaliteiten.



Samen met ex-renner Joseba Beloki ontpopten Pello Bilbao en Jon en Gorka Izagirre zich toen tijdens een tv-optreden tot de nieuwe Baskische supersterren.

Muzikale knipogen van Terpstra

Ex-profrenner Niki Terpstra verstopte dan weer voortdurend muzikale knipogen in zijn winnaarsinterviews. Na zijn zege in Dwars door Vlaanderen 2014 beschreef Terpstra zijn laatste kilometers als volgt: "Ik keek vooruit, zag niets, ik dacht niet na, ik fietste gewoon. Ik had in m'n benen pijn, maar ja, ik wou de snelste zijn. Ze halen me nooit meer in, ik dacht: verdomd, ik win."



Een muzikale knipoog van Terpstra naar de song "Als je wint, heb je vrienden" van Doe Maar-zanger Henny Vrienten en wijlen Herman Bro.

Na zijn zege in de E3 Harelbeke 2018 citeerde Terpstra uit het repertoire van Jebroer. "Ik zei vanmorgen tegen Fitte (Wilfried Peeters): ik heb mijn stoute schoenen aan. Zie me hakken, zie me tjappen, zie me gaan. Ik lust geen appel. Ik lust geen kiwi. Ik wil gaan met die banaan."

Voor zijn zege in de Ronde 2018 liet Terpstra zich inspireren op Raymond van het Groenewoud: "Ik reed naar de Oude Kwaremont toe en ik wist dat ik die groep moest pakken. Ik bouwde op, ik bouwde op, ik bouwde op en het bloed stond naar mijn kop. Het was de liefde. Het was de liefde voor de koers."

Astana-rappers

Om de ploeg een sexy imago te geven pakte Astana 5 jaar geleden uit met de eerste rapsong gebracht door wielrenners.



Onze landgenoot Laurens De Vreese was de ster van het rapensemble, ook Jakob Fuglsang en ploegbaas Aleksander Vinokoerov rapten een woordje mee.

Playbacktime met Sagan

Drievoudig wereldkampioen Peter Sagan was een showbeest op maar ook naast de fiets.



Samen met zijn toenmalige vrouw Katarina pakte de Slovaak 9 jaar geleden uit met een hilarische imitatie van de de bekende Grease-hit "You’re the one that I want". Al moeten we eerlijk toegeven dat Sagan hier niet zingt, maar playbackt.

"De zingende renner"

Hij nam dubbel zoveel nummers (4) op als het aantal overwinningen (2) dat hij behaalde. En hij stond ooit in de finale van de Soundmixshow. Koen De Koker stond in zijn tijd bekend als de eerste zingende renner.



De Brusselaar liep begin de jaren 90 een halfjaar stage bij Team Telekom. Toen dat op niets uitdraaide, belandde hij in het kermiskoerscircuit. Op het podium voor een kermiskoers begon hij toen vaak te zingen: "Om interessant te blijven voor de sponsors", was zijn uitleg. In 1996 probeerde De Koker het werelduurrecord nog aan te vallen, maar een lekke band gooide roet in het eten. In de koers heeft hij heeft het niet lang meer uitgezongen, in de showbiss wel.

"Bieber" van der Poel