Beker van België handbal: Pelt-Bocholt is dé affiche in 1/8e finales

In de marge van de WK-kwalificatiewedstrijd van de Belgische handbalvrouwen in Hasselt is er geloot voor de 1/8e finales van de Beker van België. Bij de mannen is het duel tussen Sporting Pelt en Bocholt de blikvanger, bij de vrouwen springt de partij tussen bekerhouder Sint-Truiden en Atomix eruit.