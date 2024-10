"Zelfs zijn eigen moeder geloofde niet dat Wout in pak zat": trainingsmakker Van Aert deelt Masked Singer-details

za 26 oktober 2024 08:02

Een optreden dat niemand in zijn kring onbewogen liet. Wout van Aert heeft vriend en familie verrast met zijn deelname aan The Masked Singer. Hij kroop in de huid van Eekhoorn en ging zo een nieuw avontuur aan. "Toen ik de dansmoves zag, begon ik te geloven dat het Wout was", geeft trainingsvriend Daan Soete details over de veelbesproken passage.

Daar stond hij plots. Met een eekhoornkop onder zijn arm lachte Wout van Aert zijn tanden bloot tijdens The Masked Singer. Een atypisch wielerjaar vol blessures liet de Belg toe om eens een uitstapje te maken naar het VTM-podium. Een show die zelfs zijn dichte kring niet meteen verwacht had. "Tot ik plots overal berichten op Facebook zag dat Wout in het pak zou zitten", lacht Daan Soete om het hele gebeuren. "Ik heb toen echt eens goed naar de stem geluisterd, maar kon die niet linken aan Wout. Al kon het wel, want erg goed zong hij niet. Pas toen ik de dansmoves van eekhoorn bekeek, begon ik echt te geloven dat hij het was." "De manier waarop hij wandelde en bewoog ... Dat was hélemaal Wout. En al weet ik dat hij niet de beste danser is, die choreografie tot een goed einde krijgen, was écht wel een straffe prestatie."

Bij de eerstejaarsbeloften leerde ik Wout zijn liefde voor muziek kennen. Daan Soete

Tips had goede vriend Soete dus niet nodig om Van Aert te ontmaskeren. Zijn typische stijl en niet altijd even grote engelenstem volstonden. "Bij de eerstejaarsbeloften deelde ik een kamer met Wout op stage", blikt Soete terug. "Daar maakte ik kennis met zijn liefde voor muziek. Eén nummer draaide hij grijs: Ai se eu te pego van Michel Telo." "Niet dat hij het lied goed kon zingen, wel vond hij het enorm plezant. Hij was enorm gemotiveerd om het lied vanbuiten te kennen. Als ik het nummer nu hoor, moet ik nog terugdenken aan die stage." Al zag Soete wel enorme verbetering in Van Aert als performer. "Hij heeft het supergoed gedaan. Ik wist niet dat hij zo kon zingen en tegelijk zo'n choreografie aankon." En tot slot een pittig detail: ook in de allerdichtste kring was er twijfel of het nu wel écht WVA was in het eekhoornpak. "Zelfs zijn eigen moeder dacht niet dat Wout in het pak zat, dan ben je een goede Masked Singer", lacht Soete.