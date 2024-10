Scoringsprobleem eist zijn tol bij aangeslagen Union-spelers: "Er komt zelfs geen druppel ketchup uit de fles"

vr 25 oktober 2024 09:46

Wat begon als een vervelend probleempje, is een serieus trauma aan het worden. Ook tegen Midtjylland kwam Union niet tot scoren. Dat gebrek aan efficiëntie hakt er steeds harder in bij de Brusselaars. "Het is een mentaal spelletje aan het worden", klinkt het onder meer.

Was het verhaaltje van de ketchupfles ooit toepasselijker dan bij Union dit seizoen? De Brusselaars creëren week na week een hele reeks kansen, maar bleven al 9 keer op 17 wedstrijden achter zonder ketchup (of doelpunten). Een onschuldig euvel dat gaandeweg een enorm trauma geworden is. Dat bleek ook uit de reacties na de verliespartij tegen Midtjylland. Aangeslagen spelers moesten nog maar eens hetzelfde verhaaltje vertellen. "Goed spelen, maar niet scoren", stamelde Charles Vanhoutte. "De ketchup komt er momenteel niet uit. Zelfs geen druppeltjes. En vandaag slikken we dan ook nog eens een domme goal, terwijl dit kwalitatief echt geen goeie ploeg was." "Maar we zijn zelf weer niet in staat om te scoren. Soms willen we de bal in doel lopen of kappen we 15 keer voor we trappen. Dat is allemaal niet nodig en iedere keer heel zuur."

Verstand op nul

Coach Pocognoli en Vanhouttes ploegmakkers gaan volledig mee in het verhaal. "De kleedkamer is op dit moment een mix van tristesse en trots", was de coach nog positief. "Want ze hebben goed gevoetbald en het plan uitgevoerd. Alleen draait het in voetbal om succes en 3 punten en dat komt er niet van." "Heel frustrerend", beaamde uitblinker Rasmussen, die zelf de grootste kans van de partij op de paal knikte. "Het is een mentaal spelletje aan het worden. We moeten iedereen overtuigen dat het zal keren, al is het nu een moeilijke periode." "We hebben de kwaliteit en het gaat vaak om details. Voorlopig spelen we wel nog goed voetbal, maar dat kan verpest worden door het mentale. We mogen niet te veel denken, we moeten de kansen gewoon afmaken."

Iedere keer kampen we met dezelfde problemen. Het spel is goed, maar daar win je geen matchen mee. Noah Sadiki

Even later verscheen ook Noah Sadiki voor de microfoon. Met een kap op zijn hoofd en een gezicht op onweer - meteen werd duidelijk hoe zwaar het probleem zijn tol eist bij Union. "Het herhaalt zich week na week. Iedere keer kampen we met dezelfde problemen. Het spel is goed, maar daar win je geen matchen mee. Er ontbreekt wat helderheid voor doel, ook bij mij." En ook doelman Anthony Moris zag vanuit zijn kooi weer hoe de voorhoede vertikte om toe te slaan. "Het probleem van het hele seizoen bleef ook vandaag voortduren", herhaalde hij zijn makkers. Maar het slotakkoord van Pocognoli is er eentje waar de Unionisten zich aan kunnen optrekken. "Want ik weet dat de ketchupfles op het goeie moment wel zal opengaan." Vliegt de saus zondag in het rond tegen Cercle Brugge?