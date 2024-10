Noodgedwongen herstructurering moet voor financiële stabiliteit zorgen bij Volley Vlaanderen: "Uitdagende periode"

Volley Vlaanderen moet een herstructurering doorvoeren om de financiële stabiliteit te garanderen. Daarvoor worden ook op topsportniveau maatregelen genomen. "Door blijvend samen te werken zullen we onze missie waarmaken", klinkt het in een persbericht.

"Daarom is het noodzakelijk om niet alleen in te grijpen op personeelsniveau, maar ook om aan de kostenzijde van topsport én breedtesport sterke maatregelen te nemen", klinkt het bij Volley Vlaanderen.

Dat er bespaard moet worden, heeft verschillende oorzaken, maar de (co-)organisatie van het EK volleybal in 2023 heeft de federatie zeker geen goed gedaan. In 5 jaar tijd zijn de reserves met 2 miljoen euro gedaald en de huidige uitgaven overstijgen de inkomsten.

Het herstructureringsplan van Volley Vlaanderen zal vanavond voorgelegd worden aan de leden van de Algemene Vergadering. Het doel van het plan is om de organisatie opnieuw financieel gezond te maken. Daarvoor wordt ingegrepen in de kostenstructuur, enkele medewerkers moeten ook vertrekken.

De herstructurering heeft onder meer als concreet gevolg dat de topsportwerking beachvolleybal afgebouwd wordt. Ook de nationale jeugdteams zullen niet langer per definitie deelnamen aan internationale kampioenschappen zoals EK's of WK's.

"Het blijft wel het doel om structureel wereldtop te zijn met de Yellow Tigers en de Red Dragons", benadrukt de federatie.

Met het herstructureringsplan hoopt Volley Vlaanderen de sport op een duurzame manier te kunnen blijven ondersteunen en ontwikkelen. "We beseffen dat dit een uitdagende periode is voor iedereen binnen de federatie, maar door blijvend samen te werken zullen we onze nieuwe missie "Volleybal voor iedereen!" waarmaken", klinkt het nog.