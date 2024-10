Duitse pers zet aanval in op Vincent Kompany: "Naïef harakiri-voetbal" en "Het einde dreigt al"

do 24 oktober 2024 12:20

Aan de wittebroodsweken van Vincent Kompany bij Bayern München kwam de voorbije weken een abrupt einde. Na de 4-1-nederlaag bij Barcelona voert de Duitse pers de druk nog wat meer op. De columnisten dopten hun pennen in vitriool. Een overzicht.

Bild (Matthias Brügelmann)

"Het werd een duel tussen de meester (Hansi Flick, red) en een stagiair. Het was ook een klap in het gezicht van (sportief directeur) Max Eberl. Die koos Vincent Kompany in de zomer boven Flick." "Bayern München staat dan wel eerste in de Bundesliga, maar het domineert niet. Internationaal zijn Barcelona, Manchester City en Real Madrid minstens één klasse beter." "Na een seizoen zonder prijs staat de Bayern-directie onder enorme druk om het goed te doen met Kompany aan het roer. En daar zijn momenteel twijfels over."

Welt (Julian Wolff)

"Dit was een vernedering die Bayern stof tot nadenken geeft." "Deze match heeft de gevaren en risico's van het spelsysteem van Kompany blootgelegd. In Spanje werd duidelijk dat het moedige Kompany-systeem (nog) niet verfijnd genoeg is voor het hoogste internationale niveau." "Het was een test in volwassenheid en Bayern is gezakt. Het botste op zijn limieten, ook omdat Barcelona zo goed en efficiënt was." "Deze tactiek is goed genoeg voor de Bundesliga, maar Bayern heeft voor dit systeem verdedigers van topklasse nodig en dat zijn Kim en Upamecano niet." "De druk op Kompany is door deze nederlaag enorm toegenomen. Tenzij de spelers snel volwassener en zelfzekerder worden, zal de droom van een finale in eigen huis rap vervlogen zijn."

Frankfurter Allgemeine (Christoph Meltzer)

"98 dagen geleden leidde Vincent Kompany zijn eerste training bij Bayern. Sindsdien werkt hij aan een speelstijl die zo dominant is dat je er mee weg zou moeten komen in Barcelona." "Bayern staat verder dan je eigenlijk had kunnen verwachten gezien de lange zoektocht naar een trainer. Maar lang niet ver genoeg." "Kompany herhaalde na de match, in alle talen, dat ze uit deze nederlaag moeten leren. Maar wat ze dan moeten leren werd nooit concreet."

Express (Denis Canalp)

"Vincent Kompany speelt spectaculair voetbal. Lothar Matthäus vergeleek hem zelfs met Pep Guardiola. Toen was dat een ernstige uitspraak, nu lijkt het satire." "De tactiek van Kompany is te naïef voor duels tegen ploegen van hetzelfde of een hoger niveau." "Bovendien is er geen plan B Het geloof in de eigen kracht en tactiek is te groot. Je zou dat ook koppigheid kunnen noemen." "Houdt Kompany na deze gênante nederlaag nog altijd vast aan zijn harakiri-tactiek? Is hij wel in staat om iets anders te doen?" "Kritiek op die tactiek was tot nu toe verboden. Misschien was deze match een eye-opener? Het zou verrassend zijn als (Bayern-bazen) Hoeness en Rummenigge deze resultaten blijven negeren. Het einde dreigt al." "Tuchel jaagde zijn bazen tegen hem in het harnas met zijn lelijke voetbal, maar hij haalde wel de halve finale van de Champions League. Enkel een slechte beslissing hield hem uit de finale. Onder zijn opvolger is Bayern daar lichtjaren van verwijderd!"

Focus (Dominik Rosing)