Kim Clijsters verwelkomt Maria Sjarapova in Tennis Hall of Fame: "Enorme erkenning"

Voormalig nummer 1 van de wereld Maria Sjarapova en dubbelduo Bob en Mike Bryan krijgen in 2025 een plekje in de Tennis Hall of Fame. Niemand minder dan voorzitster Kim Clijsters mocht hen het goede nieuws brengen.

Sinds 1955 kregen al 267 voormalige tennissers en tennissters een plekje in de International Hall of Fame in het Amerikaanse Newport. En daar komen volgend jaar drie mooie namen bij.

Maria Sjarapova won in haar carrière 36 titels, waaronder 5 grandslamtitels. Met Wimbledon (2004), de US Open (2006), de Australian Open (2008) en Roland Garros (2012 en 2014) op haar palmares is ze maar een van 10 vrouwen die erin slaagde alle grand slams minstens één keer te winnen.

De Russin stond 408 weken in de top 5 van de wereld. Ze won ook de WTA Finals in 2004 en pakte olympisch zilver in Londen in 2012. Haar imago kreeg wel een deuk toen ze in 2016 positief testte op meldonium en een schorsing van 15 maanden uitzat. In 2020 hing ze haar tennisracket aan de haak.

Ook de Amerikaanse tweeling Bob en Mike Bryan krijgen "de hoogste eer in het tennis". Het meest succesvolle dubbelduo ooit won samen 16 grandslamtitels en stond 438 weken op de nummer 1-positie.

Kim Clijsters, voorzitster van de Hall of Fame en sinds 2017 ook zelf lid van de eliteclub, mocht hen het goede nieuws brengen. "Dit is een enorme erkenning, ik ben zeer dankbaar", reageerde Sjarapova.