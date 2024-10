Kijk om 20 uur naar het eerste optreden van de Black Arrows in de voorronde van het WK handbal in Hasselt

Vanavond beleven de Black Arrows hun debuut. Dat is de nieuwe naam van de Belgische handbalvrouwen. Die doen voor het eerst in 19 jaar mee aan een kwalificatiecampagne voor een groot toernooi. Kijk vanavond naar België-Kosovo in Hasselt op de livestream hieronder.

De Belgische Handbalbond (KBHB) organiseert het WK-kwalificatietoernooi in Hasselt met 3 landen: België, Kosovo en Bosnië-Herzegovina.



Zaterdag is het Kosovo-Bosnië-Herzegovina, op zondag kunt ook naar België-Bosnië-Herzegovina kijken met een livestream.



De winnaar van het minitoernooi stoot door naar de tweede en beslissende voorronde. Het WK handbal vindt volgend jaar plaats in Nederland en Duitsland.



Het is van 2005 geleden dat de handbalvrouwen nog eens een voorronde afwerkten. Toen voor het EK 2006. Een gebrek aan financiële middelen was de hoofdreden voor de internationale afwezigheid.



De voorbije jaren timmerde de KBHB aan een nieuw en ambitieus vrouwenproject. Eindelijk kunnen de vriendschappelijke wedstrijden de prullenmand in en wacht het echte werk onder de leiding van de Franse bondscoach Clément Petit.