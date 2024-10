"Dit mag niet tegen 10 man": Anderlecht tevreden met 9 op 9, maar leert ook "belangrijke les"

vr 25 oktober 2024 08:07

Anderlecht pronkt nog steeds met een perfect rapport in de Europa League, al kwam het in de slotfase tegen een tienkoppig Loedogorets nog goed weg. "Dat was even stressen", gaf Thomas Foket toe.

"Tevreden over het resultaat, minder over de ontwikkelingen in de wedstrijd." Dat was de beknopte samenvatting van coach David Hubert na de 2-0-zege van Anderlecht. Dat paars-wit een doelpunt kon vinden tegen het tienkoppige Loedogorets, was "het moeilijkste werk", aldus de coach. Thomas Foket sprong hem bij. "Ze slikten nog maar één goal in de competitie. Het is dus een ploeg die weet hoe ze moet verdedigen. We zijn rustig gebleven in een moeilijke wedstrijd." "Open kansen creëren is nooit gemakkelijk tegen tien spelers", beaamde Mats Rits. "Het moeilijkste was dus om de 1-0 te maken."

Als je te laks en te passief bent, dan kom je in de problemen. David Hubert