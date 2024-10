VIDEO - RSCA Futsal begint met klinkende zege tegen Hit Kiev in de Champions League

Clubmanager Lieven Baert verwachtte een heel moeilijke openingsmatch tegen Hit Kiev, dat 7 spelers in zijn rangen telt die recentelijk nog de halve finale speelden op het WK. Maar niets was minder waar: al na 1 minuut zette aanvoerder Grello de 1-0 op het bord. Na 7 minuten was het 3-0 met een trefzekere Cainan en Rangel. Die twee hadden hun vizier goed afgesteld, want samen zouden ze 6 keer scoren. De verre lob over het hele veld van Rangel was voor velen de mooiste. Het leek nog even een match te worden, toen Hit milderde tot 3-2, maar vrijwel meteen viel de 4-2 en kon RSCA met een gerust gemoed na de rust de partij simpel uitspelen. De spelers gaven het publiek (meer dan 1.000 toeschouwers) een staande ovatie en kregen er ook een terug. (lees voort onder tweet)

De sleutelmatch is zo meteen gewonnen. Morgen neemt RSCA het op tegen Bielsko-Biala uit Polen. Dat speelde woensdag 1-1 gelijk tegen het Spaanse Cartagena Costa Calida. Zaterdag sluit de Belgische kampioen de minicompetitie af tegen de Spanjaarden. De top 3 stoot door naar de Elite Round.



U kunt ook morgen en zaterdag de wedstrijden van RSCA Futsal met livestream en commentaar op onze site/app bekijken.



Het doel van RSCA Futsal is de Final Four, die in de lente van 2025 op de agenda staat. RSCA greep vorig seizoen net naast een plaats in de Final Four na een tweede stek in zijn groep in de eliteronde, waarvan alleen de groepswinnaar doorstootte.



Het seizoen voordien schopten de paars-witte futsalspelers het wel tot in de Final Four, waarin ze als vierde eindigden.