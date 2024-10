RSCA Futsal hoopt loodzware Champions League-klus te klaren met hulp van thuispubliek: "Final 4 is ultieme doel"

wo 23 oktober 2024 12:54

RSCA Futsal probeert zich deze week voor eigen volk te plaatsen voor de Eliteronde in de Champions League. Makkelijk wordt dat niet, want de tegenstand is loodzwaar, vertelt manager Lieven Baert. "We hopen dat het thuisvoordeel ons over de streep kan trekken."

Anderlecht speelt de zogenoemde "Main Round" dus voor eigen publiek. Het is de kwalificatieronde voor de Eliteronde, waarin de tickets voor de Final 4 uitgedeeld worden. In de poule van Anderlecht zitten allemaal reekshoofden, 3 van de 4 teams stoten door naar de Eliteronde. Dat lijkt op zich haalbaar, maar RSCA-manager Lieven Baert schetst toch de moeilijkheidsgraad van de opdracht. "Deze ronde is echt superbelangrijk, want de winnaars worden ook reekshoofd in de Eliteronde en de nummers 2 ontwijken de andere nummers 2. Stoot je als 3e door, dan kom je in een pot met iedereen. En dan kun je in de Eliteronde alleen maar topploeg treffen", vertelt Baert aan Sporza.

De Final 4 van de Champions League is het ultieme doel. We hebben daar na vorige keer nog iets recht te zetten. Lieven Baert

Zo hoog mogelijk eindigen, dat is dus het doel van RSCA deze week. Maar de tegenstand is niet min. "Woensdagavond spelen we tegen Kiev, dat 7 spelers telt die met Oekraïne de halve finales van het WK gespeeld hebben. Bovendien ligt dat beenharde spel ons niet. Ik verwacht een heel moeilijke match, meteen een sleutelduel eigenlijk." Ook Bielsko-Biala, de tegenstander van donderdag, is niet te onderschatten. "Dat is echt een goeie ploeg", benadrukt Baert. "Ik schat hen misschien nog hoger in dan Kiev. Ze hebben echt een ploeg bij elkaar gehaald om mee te doen op dit niveau." "En Cartagena heeft Barcelona geklopt in de finale van het Spaanse kampioenschap. De naam Cartagena klinkt misschien minder sexy dan Barcelona, maar ze zijn minstens even goed. Op dit toernooi zijn zij de grote favoriet."

We hopen dat het thuisvoordeel ons over de streep kan trekken. Lieven Baert

Drie ijzersterke tegenstanders dus. En dat terwijl het bij Anderlecht nog wat zoeken is naar automatismen, met veel nieuwe spelers. Dat RSCA in eigen land weinig concurrentie heeft, speelt de club bovendien op Europees vlak ook wel wat parten. Toch zijn ze bij paars-wit ambitieus. "De Final 4 van de Champions League is het ultieme doel. We hebben daar na vorige keer nog iets recht te zetten. Dus we kijken er echt naar uit om nog eens die Final 4 te kunnen spelen." De eerste stap daarvoor moet deze week gezet worden. "Het wordt niet makkelijk, maar onze fantastische publiek zal ons een extra duwtje in de rug geven. We hopen dat het thuisvoordeel ons over de streep kan trekken", besluit Baert.

Alle wedstrijden van RSCA Futsal in de Champions League zijn deze week met livestream te volgen bij Sporza.