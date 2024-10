LIVESTREAM (19.55 uur): Viert Anderlecht ticket voor Eliteronde Champions League Futsal met klinkende zege?

Na de monsterzege tegen Hit Kiev staat RSCA Futsal vanavond voor zijn 2e partij in de kwalificatiepoules voor de Eliteronde in de Champions League. Kijk hier vanavond met livestream naar het duel tegen Bielsko-Biala uit Polen. Anderlecht is door het resultaat van Cartagena al zeker van de volgende ronde. Viert paars-wit dat met een klinkende zege?