LIVE - Nog 3 rondjes! Na 105 (!) uur lopen blijft Belgisch trio over in WK Backyard, breken ze mythisch wereldrecord?

Zotter wordt het niet. Enkele Belgen zijn al 105 (!) uur rondjes aan het lopen voor het WK Backyard, dat is een loopwedstrijd zonder einde waarbij deelnemers rondjes lopen op een vast parcours. Ons land is al zeker van de wereldtitel, maar de overblijvers hebben hun zinnen gezet op een mythisch record. Lukt het hen om minstens 108 uur te lopen? Volg het hieronder LIVE.

Een extreme loopwedstrijd zonder vooraf bepaald einde: dat is het WK Backyard Ultra. De wedstrijd is zaterdag om 14 uur begonnen en is nu dus al aan zijn 5e dag toe.



Hoe het precies werkt?

Wel, de lopers krijgen een uur de tijd om een rondje van 6,7 kilometer af te leggen. In ons land is dat in de bossen rond Beverdonk in Retie. Meestal doen ze dat iets sneller en hebben de sportievelingen nog een 10-tal minuten over om even te eten, van kleren te wisselen of te recupereren voor een nieuw rondje start.



Maar alle overgebleven deelnemers hebben dus al ruim 4 dagen niet geslapen - hoogstens was er tijd voor een korte powernap. In totaal gingen 936 deelnemers uit 63 landen de uitdaging aan. Allemaal lopen ze in hun eigen land rondjes.

Gekkenwerk dus.

Na een fysieke uitputtingsslag bleven er na 96 uur (en meer dan 600 gelopen kilometers per deelnemer) nog 4 onvermoeibare lopers over. En dat waren allemaal Belgen. Bijzonder straf. Ons land was op die manier dus al zeker van de wereldtitel, die om de 2 jaar wordt uitgedeeld.



Toch wilden onze overblijvers meer.

Frank “De Tank” Gielen, Merijn Geerts, Ivo Steyaert en Kenneth Vanthuyne mikten namelijk ook op het mythische wereldrecord van de Amerikaan Harvey Lewis. Hij legde eind 2023 in totaal 108 rondjes af.