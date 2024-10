Kondigt Sergio Perez in Mexico zijn F1-pensioen aan? Hij lacht het weg, maar Red Bull lacht niet meer

vr 25 oktober 2024 12:17

Hoelang is deze situatie nog houdbaar? Zelfs een contractverlenging kon de twijfels over Sergio Perez bij Red Bull niet verstommen. Geruchten over de aankondiging van zijn pensioen lacht de Mexicaan zelf weg, maar zijn toekomst heeft hij - zelfs voor eigen publiek - niet meer in eigen handen.

"Wat is er gebeurd met jou?" Het is maar een van de vele kritische opmerkingen op Instagram aan het adres van Sergio Perez. Dat George Russell, die in Austin vanuit de pitstraat moest starten, nog voor de Mexicaan eindigde in de race, is veelzeggend. Zelf hield Perez het bij "niet het weekend dat we verwachtten". Maar de teleurstellende weekends stapelen zich al sinds april op voor de Red Bull-rijder. Eindigde hij nog 4 keer op het podium in de eerste 5 races van het seizoen, dan is het sinds de GP van Emilia-Romagna kommer en kwel voor de Mexicaan. In de laatste 13 races sprokkelde hij amper 47 punten. Ondertussen is de kloof in de WK-stand tussen leider Max Verstappen en nummer 8 Perez al gegroeid tot - hou u vast - 204(!) punten.

Was vicewereldkampioen Sergio Perez vorig seizoen nog de ideale ploegmaat voor Verstappen - hij kweet zich van zijn taak zonder de uitgesproken kopman voor de voeten te lopen - dan liggen de kaarten nu anders. In een minder dominante wagen is Perez een achilleshiel geworden voor de wereldkampioen. Met zijn magere oogst van 19 punten sinds de zomerbreak heeft de Mexicaan de deur eigenhandig opengezet voor McLaren. Lando Norris en Oscar Piastri sprokkelden 178 punten in de laatste 5 races, Red Bull maar 96, waarvan Verstappen er 77 voor zijn rekening nam. Dat Red Bull de strijd om de constructeurstitel aan het verliezen is, valt dan ook terug te brengen tot één man.

Pensioen?

Groot was dan ook de verbazing toen Red Bull in juni aankondigde dat Perez zijn contract had verlengd tot 2026. Zo groot dat er al snel wilde geruchten de ronde deden. Red Bull zou tijdens de zomerbreak de Mexicaan eigenlijk opzij hebben willen schuiven, maar daar zou F1-eigenaar Liberty Media een stokje voor hebben gestoken uit vrees voor dalende verkoopcijfers voor de GP van Mexico. Ook de vele sponsors van Perez - van Disney tot Nescafé - zouden Red Bull over de streep hebben getrokken. De Mexicaanse zakenman Carlos Slim - goed voor een geschat vermogen van 93,3 miljard dollar - ontkent alvast een rol te hebben gespeeld in de contractverlenging. Veel speculatie, maar met een DNF in Bakoe en een 10e plek in Singapore, twee races waar hij in het verleden nog won, deed Perez alvast weinig om zijn nieuwe contract te rechtvaardigen.

Ik wil gewoon duidelijk maken dat ik 100 procent zeker hier zal zijn volgend jaar. Sergio Perez

De wanprestaties voedden een nieuw gerucht: Sergio Perez zou zichzelf het gezichtsverlies besparen en na de GP van Mexico zijn F1-pensioen aankondigen. Zelf lacht de 34-jarige Mexicaan de "pensioenplannen" weg. Met een clipje van The Wolf of Wall Street zette Perez zijn boodschap kracht bij: "I'm not leaving". "Ik wilde niet dat mijn fans in Mexico valse informatie zouden krijgen", reageerde hij. "Ik wil gewoon duidelijk maken dat ik 100 procent zeker hier zal zijn volgend jaar. Ik heb een contract en ik zal dat ook uitdoen."

Jonge wolf als vervanger

Het enige probleem voor Perez: de beslissing over zijn toekomst heeft hij zelf niet in handen. Alleen met een sterk einde van het seizoen zal hij teambaas Christian Horner en adviseur Helmut Marko over de streep kunnen trekken. En overtuigd is de 81-jarige Marko allerminst. De Oostenrijker, die vroeger nooit twijfelde om een rijder aan de kant te schuiven, zag Perez op 40 seconden van ploegmaat Verstappen eindigen in de VS. "Het waren 56 ronden. Dat betekent dat hij niet elke ronde een seconde langzamer was", reageerde Marko cynisch. Ook over het pensioengerucht deed de Oostenrijker zijn zegje. "Hij zegt zelf dat er geen waarheid achter zit", klonk het bij Sky Sports. "We zullen zien, maar hij moet zijn prestaties verbeteren."

Pensioen? We zullen zien, maar hij moet zijn prestaties verbeteren. Helmut Marko over Sergio Perez

Christian Horner hoopt dat de fans in Mexico Perez "een boost" zullen geven, maar ook de teambaas laat nog eens uitschijnen dat de tweede Red Bull-rijder niet al te veel krediet meer heeft. Zeker nu in Texas een jonge wolf is opgestaan. In zijn eerste kans als vervanger van Daniel Ricciardo bij RB, het zusterteam van Red Bull, is Liam Lawson meteen in de punten geëindigd. De 22-jarige Nieuw-Zeelander liet vorig jaar bij een invalbeurt al vlagen van zijn talent zien en bevestigt nu ook. Na één race is het nog pril, maar Lawson voert de druk op Perez nog wat meer op. Helmut Marko is alvast gecharmeerd. En ook Christian Horner was onder de indruk. "Hij heeft een uitzonderlijke race gereden. Hij was snel, dapper en dit was een uitstekende comeback voor hem", klonk het.