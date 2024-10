Elftal om van te smullen: Real Madrid zwaait de plak in door jou samengesteld droomteam voor de Clasico

Alle ogen op de Clasico. Zaterdagavond staan FC Barcelona en Real Madrid tegenover elkaar in een duel vol wereldsterren. De Sporza-surfer maakte de moeilijke keuze om een ideaal elftal samen te stellen. Vooral de Koninklijke namen vielen bij jullie in de smaak, al grijpt Barça wel de macht op de flanken. Ontdek jullie gedroomde 11 voor de titanenstrijd.

Omdat topkeepers Courtois en Ter Stegen niet fit zijn voor de Clasico, kregen Loenin en Pena de kans om hun plekje in het droomteam te verzilveren. De doublure van Real Madrid kreeg de voorkeur op de jonge Spanjaard.

De verdediging kleurt dan weer 50% wit en 50% blauw-rood. De flanken zijn voor Barcelona-spelers Baldé en Koundé. Centraal kiest de Sporza-surfer voor het stevige duo Militao-Rüdiger.

Op het middenveld kon enkel jonkie Pedri volgens jullie zijn plekje bemachtigen tussen de sterren van de Koninklijke. De Sporza-surfer is ervaren rot Modric nog lang niet vergeten. Ook Bellingham mag niet ontbreken.

Voorin is het sterren spotten. Vinicius, Mbappé en Yamal vormen een voorhoede om van te likkebaarden. Zij verwijzen wel toppers als Lewandowski en Raphinha - uitblinker tegen Bayern in de Champions League - naar de bank.

Met 7 Real-spelers is het beste gecombineerde team volgens jullie overwegend wit. Uit zich dat ook in de score zaterdag in het Bernabeu?