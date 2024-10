Belg Hannes Van Duysen bedwingt pas als 5e klimmer legendarische rots in Mallorca: "Een levensdoel"

Sportklimmer Hannes Van Duysen heeft zichzelf in een prestigieus rijtje gezet. De Belg heeft in Mallorca als 5e klimmer ooit de aartsmoeilijke Es Pontas-beklimming succesvol afgerond. "De moeilijkste ter wereld", klinkt het trots op zijn Instagram-account.

Es Pontas in Mallorca is een boogvormige rots die boven het water uitsteekt, in het zuid-oosten van het eiland. De 20 meter lange beklimming staat in de boeken als een categorie 9a+, moeilijker vind je ze niet.

Het is een zogenoemde DWS-klim, "Deep Water Solo": bij een val tuimel je enkele meters omlaag het water in. Es Pontas heeft bij klimmers een mythische status. Het is wellicht de moeilijkste DWS-beklimming ter wereld.

De beklimming werd voor het eerst succesvol afgerond door de Amerikaan Chris Sharma in 2006. Sindsdien konden slechts 3 klimmers hem nadoen, de laatste in 2021.

Op dat prestigieuze lijstje prijkt sinds deze week nu ook de naam van Hannes Van Duysen. De Belgische klimmer had 4 pogingen nodig om de legendarische klim te bedwingen.

"Het is echt de zwaarste DWS-klim ter wereld. Voor mij was het een levensdoel. Dit voelt zo goed", schrijft Van Duysen op Instagram.