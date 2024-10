Anderlecht slikt zure nederlaag in eigen huis, maar is wel zeker van Eliteronde Champions League Futsal

Niet het gehoopte kwalificatiefeestje. Anderlecht heeft thuis drie goals om de oren gekregen van Bielsko-Biala, 1-3 werd het voor de Polen. Gelukkig voor paars-wit was het al zeker van de volgende ronde in de Champions League futsal. Ribeiro was met een hattrick de man van de match bij de bezoekers, Grello scoorde voor Anderlecht. Zaterdag wacht de laatste confrontatie tegen de Spaanse groepsgenoot.