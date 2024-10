Als ondankbare 3e door naar volgende ronde: Anderlecht geraakt niet voorbij Cartagena in Champions League

De koppositie lag voor het rapen, maar Anderlecht geraakte in zijn slotwedstrijd van de kwalificatiepoules voor de Eliteronde in de Champions League niet voorbij de Spaanse kampioen Cartagena: 4-4. Paars-wit stoot wel door naar de volgende ronde, maar doet dat wel pas als derde - wat geen gunstige uitgangspositie is.

In een wedstrijd zonder directe inzet kwamen de Spanjaarden van Cartagena op voorsprong dankzij een doelpunt van Gon Castejon in de eerste helft.

RSCA Futsal, dat wel speelde voor de koppositie en een beter uitgangspositie in de Champions League, sloeg in de tweede helft wel terug: Antonio Sekulic en Cainan zorgden snel voor de ommekeer.

Toch sloegen de Spanjaarden in het uitgebreide welles-nietesspelletje terug: Gabriel Motta, Waltinho en Mellado zetten de bezoekers weer op een 4-2 voorsprong in een sterke periode.

Maar RSCA gaf niet op en wist de gelijkmaker af te dwingen dankzij een eigen doelpunt van Tomaz Braga en een doelpunt van Steven Dillien.

Het 4-4 gelijkspel bezorgt RSCA Futsal uiteindelijk de derde plaats in Groep 1 met vier punten, net achter Cartagena en Bielsko-Biala.

Door de derde plek is RSCA Futsal verzekerd van deelname aan de Elite Ronde van de Champions League Futsal, waar 16 teams in vier groepen worden verdeeld. Alleen de groepswinnaars bemachtigen een plek in de Final Four, die RSCA vorig seizoen nog bereikte.