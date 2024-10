"Ik ben heel veel gevallen": Hannes Van Duysen vinkt "kinderdroom" af met legendarische klim

Es Pontas in Mallorca is een boogvormige rots die boven het water uitsteekt, in het zuid-oosten van het eiland. De 20 meter lange beklimming staat in de boeken als een categorie 9a+, moeilijker vind je ze niet.

"De route is legendarisch, want het is de moeilijkste "deep water solo" ter wereld", legt Van Duysen uit. "Er ligt geen mat of er zijn geen touwen. Als je valt, beland je in het water."

"In zaal kan je een moeilijke passage apart oefenen tot je die in de vingers hebt. Hier moet je bij een val de volledige route opnieuw doen."

Het is dan ook niet verwonderlijk dat nog maar 5 klimmers erin slaagden voor Van Duysen. "Een lijstje legendarische namen", zegt hij. "Chris Sharma, die de route als eerste klom in 2007, is een van de meest legendarische klimmers ooit."