"Geluk? Daarvoor gebeurt het te vaak": Courtois schittert in remontada Real, maar mist Clasico door blessure

Met een prachtige zweefduik voorkwam Thibaut Courtois dat Real Madrid met een 0-3-achterstand naar de kleedkamers ging. Zo lastig had de titelverdediger het in een heruitgave van de Champions League-finale van vorig jaar tegen Dortmund.

"We speelden echt niet goed in de eerste helft", gaf de Belgische doelman toe. "Ze gaven ons veel problemen en scoorden ook twee snelle goals. Het kon zelfs 0-3 zijn bij de rust."

Na crisisberaad tijdens de rust wist Courtois dat één doelpunt zou volstaan voor een comeback. "We hebben goed gereageerd. We wisten dat als we die eerste tegengoal konden scoren, we nog konden winnen."

"In de tweede helft duwden we beter door en toonden we de intensiteit die nodig is in een Champions League-wedstrijd. Dat maakte het verschil."

"Op het veld voel je dat de tegenstander weet dat ze tegenover Real staan", aldus Courtois. "Ik zeg niet dat het angst is, maar als je scoort, warmt de sfeer in het stadion op en ook de tegenstander voelt dat."