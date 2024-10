Twee talenten van Soudal-Quick Step kappen met koersen: "Littekens voor het leven"

De opleidingsploeg van Soudal-Quick Step heeft dit seizoen 2 jonge renners zien afhaken: de Fransman Gabriel Berg en de Brit Cormac Nisbet. "Ik had de volwassenheid om te stoppen met koersen voordat ik ervan walgde", doet Berg zijn verhaal aan de Franse sportkrant L'Equipe.

Ze droomden er allebei van om profrenner te worden. Toen de belofteploeg van Soudal-Quick Step kwam aankloppen, waren ze nog één stap verwijderd van die droom. Maar door valpartijen, te veel opofferingen en een gebrek aan een sociaal leven hebben ze hun droom op heel jonge leeftijd opgeborgen. "Fietsen, fietsen en niets anders doen dan fietsen. Ik voelde me gevangen in een routine", getuigt de 18-jarige Fransman Gabriel Berg in een monoloog in L'Equipe. "Mijn droom was nochtans om profrenner te worden. Maar buiten de koers zag ik niemand meer. Ik had geen sociaal leven." "Toen mijn vrienden op reis gingen of een uitstapje voorstelden, moest ik passen. Dat stapelde zich allemaal wat op."

Tijdens een wedstrijd in België zag ik 4 valpartijen op 10 kilometer tijd. Ik werd bang. Gabriel Berg

Berg vertelt ook hoe de angst in hem sloop door een reeks valpartijen waarvan hij getuige was.



"Tijdens een wedstrijd in België zag ik 4 valpartijen op 10 kilometer tijd. Ik werd wat bang. Diezelfde dag vernam ik dat ik mijn voormalige ploegmakker Thomas Bouquet overleden was."



"Andre Drege was ook net verongelukt in de Ronde van Oostenrijk. Met hem had ik ook nog gekoerst. Vandaag waren zij het, maar het had ook ik kunnen zijn." Ook Berg zelf kwam dit jaar meerdere keren ten val. "Mijn lichaam is beschadigd en ik heb littekens voor het leven."

Vergelijking met Evenepoel en Pogacar

Berg had het wielerplezier volledig verloren, maar durfde aanvankelijk niet te stoppen met koersen. "Ik was bang om mensen teleur te stellen: mijn zus, mijn familie, mijn vrienden en de mensen in mijn hometown Argenteuil." Maar eind augustus maakte Berg toch de moedige keuze om een punt te zetten achter zijn wielercarrière.



"Mijn leeftijd speelde een rol in mijn beslissing om te stoppen. Op mijn 18e was ik nog niet matuur genoeg om alles op te offeren voor de koers."



"Wat als ik er op mijn 30e zou achter komen dat ik de beste jaren van mijn leven had gemist? Ik had de volwassenheid om te stoppen met koersen voordat ik ervan walgde."

Ik schaamde me eerst omdat ik het gevoel had dat ik een mislukkeling was. Gabriel Berg

Dat ook Bergs Britse ploegmakker Cormac Nisbet (19 jaar) de handdoek in de ring gooide omdat de levensstijl hem niet beviel, gaf de Fransman een "geruststellend" gevoel. "Ik schaamde me eerst omdat ik het gevoel had dat ik een mislukkeling was. Maar het feit dat ik niet de enige was die stopte, stelde me gerust." Berg onderstreept ook nog eens dat de jacht op toptalenten grote gevolgen met zich meebrengt. "Zodra een junior goeie uitslagen rijdt, wil een team die junior binnenhalen. Maar we zijn niet allemaal Tadej Pogacar of Remco Evenepoel." Als recreant probeert Berg opnieuw de liefde voor de fiets terug te vinden. "En misschien probeer ik het over 2 of 3 jaar nog eens."