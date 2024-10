Nieuwe nederlaag voor Fem van Empel (3e), Van der Haar heerst voor 8e keer op rij in Nacht van Woerden

Lars van der Haar en Lucinda Brand hebben de Nacht van Woerden naar hun hand gezet. In de veldrit bij kunstlicht rondde Van der Haar een solo af voor Europees kampioen Michael Vanthourenhout. Bij de vrouwen moest wereldkampioene Fem van Empel vrede nemen met de 3e plek.

Met 7 zeges op een rij was Lars van der Haar voor eigen volk topfavoriet bij de mannen en hij stelde niet teleur. Bij het ingaan van de 2e ronde ging Van der Haar op de trappers staan en zette de rest meteen op een handvol seconden. Half cross reed de Nederlander al meer dan een halve minuut voor het duo Vanthourenhout/Haverdings uit. Van der Haar gaf zijn bonus niet meer uit handen en kroonde zich voor de 8e keer tot de koning van Woerden. In de strijd om de 2e plek ontdeed Michael Vanthourenhout zich van waakhond Haverdings (ploegmakker van Van der Haar).

De Nacht van Woerden is een veldritklassieker in de buurt van Utrecht, die gereden wordt bij kunstlicht.

Na haar 2e plek in Ruddervoorde leek Fem van Empel gebrand om opnieuw met de zege aan te knopen.



De wereldkampioene ging als een wervelwind van start, maar Lucinda Brand nam al snel het dirigeerstokje over.



In de derde ronde vormde zich een kopgroep van zes rensters: Van Empel, Brand, Vas, Van der Heijden, Schreiber en Van Alphen.

Toen Van Empel in de voorlaatste ronde een foutje maakte, roken Brand en Schreiber hun kans. Van Empel probeerde het duo nog bij de kraag te vatten, maar dat lukte niet.



Brand was in de slotfase iets sterker dan Schreiber en haalde het licht afgescheiden. Goed voor haar eerste zege van het seizoen. Van Empel mocht als 3e mee op het podium.