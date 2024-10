Hein Vanhaezebrouck ziet Anderlecht "wijken, wijken, wijken": "Kan niet in moderne voetbal"

Ook tegen Beerschot was het wijken, wijken, wijken bij Anderlecht. "Vier tegen vier begrijp ik dat nog, maar je moet toch ergens iets proberen te doen om een schot af te blokken."



"Je hoeft niet volledig het doel af te dekken. Bij de eerste goal van Al-Sahafi staat Anderlecht met zijn zessen in de eigen zestienmeter, maar niemand zet druk op Al-Sahafi. Die mag rustig uitkappen en binnenschieten."



En bij de 2-1 was Anderlecht in hetzelfde bedje ziek: "Met 3 mensen errond mag Al-Sahafi opnieuw de bal aannemen. Daarna proberen ze weer geen fout te maken. Als Leoni een sliding doet, krijgt hij misschien geel. Ze zijn met zijn vijven in de box, maar doen de ruimte niet dicht. Colassin doet het goed en bedient Al-Sahafi."



Conclusie: "Je maakt bij Anderlecht iedere week dezelfde analyse. Dat is dus een werkpunt. En de eerste stap is uiteraard altijd doordekken op die ene spits."



Wesley Sonck gooit de term "offensive marking" in het gesprek. "Als je als ploeg in het laatste derde van het veld bent, is het vaak zo dat eentje op de spits en eentje achter de spits staat en al de rest moet doorschuiven en een man pakken."



Vanhaezebrouck stelt het nog scherper: "Om het even waar, bij mij is het principe: als er 1 spits staat, die moet er altijd uit."



(lees voort onder foto)