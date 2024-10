De beste anekdotes na een historische CL-avond in Milaan: "De Inter-fans nodigden ons uit in de vip-ruimte"

Olivier De Cock was destijds de rechtsback van Club Brugge. Hij haalt met plezier herinneringen op aan die geweldige avond in San Siro en aan het feestje dat erop volgde.

"Ik herinner me dat we na de wedstrijd naar het hotel gegaan zijn. Het bestuur heeft daar toen getrakteerd met champagne, omdat het zo uniek was."

"Nadat we wat gegeten en gedronken hadden, zijn we nog de stad ingetrokken. In een discotheek waren er heel wat supporters van Inter. Die nodigden ons overal in de VIP uit (lacht)."

"Het was zeker niet zo dat we daar overal alles kapot gefeest hebben, maar we hebben er wel enorm van genoten. En het was tot in de vroege uurtjes."