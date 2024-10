Charleroi-doelman Koné speelt match tegen Standard uit met gebroken hand en is enige tijd out

Charleroi-doelman Mohamed Koné heeft tegen Standard een breuk in zijn hand opgelopen, maakte Charleroi vanmiddag bekend. De Ivoriaanse nummer 1 van de nummer 11 in onze competitie staat een tijd aan de kant, het is niet duidelijk hoe lang.

Opmerkelijk genoeg brak Koné zijn hand al in de eerste helft op Sclessin. Toch zou de 22-jarige de partij gewoon uitspelen. Hij verbeet de pijn en stopte in de 81e minuut zelfs een penalty van Eckert Ayensa.



Toch kon de keeper die in de zomer overkwam van Le Havre en nog geen competitieminuut miste, een tweede opeenvolgende nederlaag niet voorkomen. Charleroi begon goed aan de competitie, maar is na een 5 op 18 naar de 11e plaats afgegleden.



"Het is nog onduidelijk hoe lang Koné onbeschikbaar zal zijn. Tijdens zijn herstel zullen Théo Defourny en Martin Delavallée de fakkel als doelwachters van de Zebra's overnemen", staat te lezen op de website.