6-1! Mike De Decker stoomt ook door op het EK Darts na beresterk debuut

Sterk debuut De Decker

Wat een debuut voor Mike De Decker, die een overtuigende start heeft gemaakt op het Europees Kampioenschap Darts in Dortmund. Hij versloeg de Noord-Ier Josh Rock met 6-1 en plaatste zich hiermee vlotjes voor de tweede ronde.



De wedstrijd begon veelbelovend voor De Decker, die zijn eerste leg zonder moeite won en de toon zette met twee keer een 180 in de tweede leg, wat hem meteen de eerste break opleverde.



Met een snelle 3-0-voorsprong leek De Decker heer en meester. Rock wist één leg terug te pakken bij een stand van 3-1, maar De Decker gaf geen ruimte meer weg, hield zijn eigen legs met solide finishes, en breidde de voorsprong uit tot 5-1. Uiteindelijk maakte hij de wedstrijd in stijl af op dubbel 10.



In de tweede ronde neemt De Decker het op tegen Danny Noppert.