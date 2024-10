Kopecky beloont wonderjaar met record als eerste Belgische bovenaan UCI-ranking: "Tijd voor nieuwe doelen"

De beste aan het einde van het wielerseizoen. Zo mag Lotte Kopecky zichzelf noemen als ze naar de officiële UCI-ranking kijkt. Zo wordt ze de eerste Belgische die het jaar afsluit als nummer 1. Een record dat haar glansprestaties nog eens in de verf zet. "Dat zegt wel iets", reageert ze op het nieuws.

Dat ziet ze nu ook beloond in de officiële UCI-ranking nu het wegseizoen erop zit. Kopecky voert de ranglijst aan met 6.389 punten. Bijna 1.400 stuks meer dan eerste achtervolgster en SD Worx-Protime-ploeggenote Demi Vollering.

Na een nieuwe wereldtitel en zeges in onder meer de Strade en Parijs-Roubaix was het seizoen van de dubbele Belgische kampioene weer grand cru.

"Ik denk dat ik een heel mooi seizoen beleefde en de ranking dat ook aantoont. Al denk ik dat er nog wel een of twee rensters op gelijke hoogte mogen staan."

Maar hoe ze zich erbij voelt? "Dat is moeilijk om te zeggen", deelt ze net na het WK baanwielrennen. "Die ranking zegt wel iets, maar anderzijds heeft iedereen zijn sterktes op bepaalde terreinen."

Zo is Kopecky opnieuw een record rijker.

Nu is het tijd om nieuwe doelen te stellen, maar die zijn nog niet vastgepind.

Toch geeft het haar motivatie om te blijven gaan.

"Ik wil die status proberen voort te zetten de komende jaren", glimlacht Kopecky.

"Ik denk dat we nu wel kunnen zeggen dat verbeteren erg moeilijk zal worden. Of zelfs onmogelijk is. Proberen die constante te houden, zou heel mooi zijn."

En haar doelen? "Vorig jaar wilde ik Parijs-Roubaix absoluut winnen. Nu is het tijd om nieuwe doelen te stellen, maar die zijn nog niet vastgepind."