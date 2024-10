De internationale wielerbond (UCI) heeft Eli Iserbyt gestraft voor zijn trap vorige week op het achterwiel van de Nederlander Ryan Kamp in Beringen. De nummer 1 van de wereld moet 3 crossen geschorst toekijken. Dat maakte Iserbyts ploeg Pauwels Sauzen-Bingoal bekend. Het gaat over Essen en Ruddervoorde dit weekend en de Nederlandse cross in Heerderstrand.