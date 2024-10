WIN een Telenet Superprestige-seizoenspas en ga een heel seizoen lang met 3 vrienden naar élke Superprestigecross

Sinterklaas komt vroeg dit jaar: Sporza mag een seizoenspas uitdelen waarmee één winnaar samen met 3 vrienden een heel seizoen lang naar élke veldrit in de Telenet Superprestige mag. Laat ons weten waarom jij die winnaar hoort te zijn en hoe we jullie bij elke cross kunnen herkennen. Misschien staan jij en je vrienden dit weekend al naast het parcours in Ruddervoorde. De meest originele inzending wint de felbegeerde seizoenspas!