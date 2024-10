WK baanwielrennen: Lindsay De Vylder rukt op in het omnium na 4e plek in temporace, vanavond weer actie

Lindsay De Vylder wordt 4e in de temporace van het omnium

Daarmee doet onze landgenoot een prima zaak in de tussenstand in dit omnium, na al de 10e plaats in de scratch eerder vandaag. De winst in de temporace is voor Nilsson-Julien, voor Dorenbos, Hayter en dus De Vylder. De Nederlander blijft zo wel ruim leider.