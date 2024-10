WK baanwielrennen: Belgische vrouwen openen om 18.30 uur avondsessie, om 19.57 uur is Kopecky aan zet

Jules Hesters rijdt om 20.51 uur de scratch: "Liever WK in augustus"

"Een WK is altijd iets om naar uit te kijken", trapt Jules Hesters een open deur in. Maar de 25-jarige Belg voelt ook dat het een lang seizoen is geweest. "Ik had het WK liever in augustus gehad zoals vorig jaar. Als wegrenner is dat toch iets handiger. Het zal kijken zijn wat er nog in de benen zit."



Hesters rijdt in Ballerup vandaag de scratch en zondag de afvalling, 2 individuele nummers. "Het is leuk om eens meer dan alleen de afvalling te doen. De scratch wordt afwachten. Ik heb nog niet superveel ervaring op dat nummer, zeker niet op een WK, maar het zou goed moeten aanleunen bij mijn kwaliteiten."



"Het is net als de afvalling een beetje een loterij, maar ik ben misschien wel een goede gokker", lacht Hesters, die droomt van een podiumplaats. "Ik zet nog altijd stappen vooruit, mocht de puzzel een keer in elkaar vallen, zou dat heel tof zijn."