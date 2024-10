Thierry Neuville wereldkampioen? Hij leidt na dag 2 in Tsjechië en loopt uit op WK-concurrent: "Nog 2 lange dagen"

Neuville: "Meer stress als wereldtitel in zicht komt"

De kaarten op een eerste wereldtitel liggen uitstekend voor Thierry Neuville en Martijn Wydaeghe.



"Alles verloopt volgens plan en het gevoel in de auto is goed", glundert Neuville. "Al moeten we wel een balans zoeken tussen aanvallen en verdedigen. Voorlopig rijden we wat op ons gevoel."



Het recept om wereldkampioen te worden is simpel. "We moeten gewoon sneller rijden dan onze collega Ott Tänak. Maar we mogen ook niet te veel tijd verliezen op onze andere concurrenten."



Stress heeft Neuville (nog) niet. "Als we het einde van deze rally naderen en de wereldtitel kunnen pakken, zullen we wel wat meer stress hebben. Maar zover zijn we nog niet. We hebben nog veel werk voor de boeg en moeten geconcentreerd blijven", besluit Neuville.