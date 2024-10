Ondanks botsing met strobaal klimt Neuville naar plek 2, concurrent Tänak 5e in Tsjechië

Neuville raakt hooibaal, maar klimt naar tweede plek

Op het einde van de eerste korte wedstrijddag in de Rally van Centraal-Europa rijdt Sébastien Ogier aan de leiding. De Fransman heeft een kleine voorsprong van 0,9 seconden op eerste achtervolger Thierry Neuville, die zich zo drie plekjes voor zijn concurrent om de wereldtitel, Ott Tänak, nestelt.



Ogier won donderdagnamiddag de superspecial en pakte meteen de leiding, Neuville raakte een hooibaal en verloor twee seconden. Onze landgenoot won de tweede klassementsrit die in de vooravond gereden werd en schuift in de stand op naar de tweede plaats.



"Eerlijk gezegd kan ik niet echt blij zijn", zei hij aan de finish. "Tijdens de vorige rit heb ik de bumper rechts vooraan beschadigd toen ik een strobaal raakte. Een stuk van de bumper is afgebroken waardoor de aerodynamica ontregeld is. Vanavond kan die bumper niet vervangen worden waardoor dat me ook morgenvoormiddag nog wat zal hinderen. Ook in de tweede rit hebben we strobalen geraakt. Het goede nieuws is dat ik nu niets meer kan verliezen want het is al weg."