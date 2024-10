Neuville nestelt zich plekje voor concurrent Tänak, Ogier aan de leiding op Rally van Centraal-Europa

Shakedwon

Ott Tänak was deze ochtend de snelste tijdens de shakedown van de Rally van Centraal-Europa. De Est was 0.2 seconden rapper dan Sébastien Ogier. Thierry Neuville (Hyundai i20 N) reed de vierde tijd en was 0.7 trager dan Tänak, zijn concurrent voor de wereldtitel.



De korte testrit van 2,11 kilometer werd donderdagochtend afgewerkt in de buurt van Praag. Vanwege het drukke programma op vrijdag werkten de meeste rijders de shakedown slechts twee keer af. Tänak was daarbij de snelste. De Est staat tweede in het WK-klassement en volgt op 29 punten van WK-leider Neuville, die zich dit weekend tot wereldkampioen kan kronen.